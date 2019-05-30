Прокуратура Одесской области закрыла уголовное дело о коррупции в отношении Юрия Иванющенко

Прокуратура Одесской области закрыла уголовное дело о коррупции, в котором фигурировал бывший депутат Партии регионов Юрий Иванющенко, известный также как «Юра Енакиевский». Об этом сообщает издание LB.ua, в распоряжении которого оказалось соответствующее постановление.

Иванющенко проходил сразу по двум эпизодам. Первый из них касался растраты средств, выделенных Украине в рамках Киотского протокола на утепление объектов социальной сферы в Луганской области. По данным следствия, речь идет о сумме в 618 миллионов гривен.

Второй эпизод связан с завладения долей в уставном фонде ООО «Промрынок» (рынок «7-й километр» в Одессе).