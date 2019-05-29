В зоне проведения ООС погибли трое украинских военных

4 июня в районе населенного пункта Новоселовка Вторая вооруженным формированием Российской Федерации был обстрелян автомобиль ГАЗ-66 Вооруженных Сил Украины, который осуществлял доставку продуктов питания на позиции подразделения Объединенных сил.

Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Также получил ранения один украинский военный, которому была оказана помощь и организована эвакуация в госпиталь.

Всего 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

Террористы также обстреливали позиции ВСУ из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских защитников получили ранения.

Сегодня, 5 июня, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" (Луганская область) противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" (Донецкая область) враг совершил два обстрела позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и в районе села Водяное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.