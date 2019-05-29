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В Попасной готовят празднование освобождения от российских террористов

Сегодня, 14:51 citynews.net.ua | Напечатать

В Попасной готовят празднование освобождения от российских террористовВ городском совете Попасной состоялось заседание организационного комитета по подготовке к проведению Дня освобождения города от незаконных вооруженных формирований. Провела заседание заместитель городского головы Ирина Гапотченко.

В этом году Попасная будет праздновать 5-ю годовщину со дня освобождения города от незаконных вооруженных формирований. Чтобы праздник прошел на высоком уровне подготовку к нему начато раньше времени.

На первом заседании члены оргкомитета наметили примерный план мероприятий по подготовке к празднику.

В частности, планируется торжественное награждение военнослужащих, кинопоказы, фестиваль «Паславский - фест», спортивные и рыболовный турниры, концерты. 


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