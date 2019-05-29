Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поставил условие Украине для проведения встречи в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на российские СМИ.

По словам Пескова, Владимир Путин обсуждал вопрос возобновления диалога по урегулированию ситуации на востоке Украины в нормандском формате. Пресс-секретарь главы РФ отметил, что сейчас нельзя говорить о том, когда будет возможен саммит, поскольку, как утверждает Песков, еще до сих пор нет позиции украинской стороны.

"Еще не совсем сформированы и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Поэтому здесь в данном случае требуется определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения этого саммита нет", - заявил он.