На Луганщине стартовал областной этап военно-патриотической «Джури»

На территории Новоайдарской областной общеобразовательной санаторной школы-интерната I-III ступеней состоялось торжественное открытие II областного этапа Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» ( «Джура»).

В этом году для участия в областном этапе собрались 120 юных участников со всех уголков Луганщины.

Соревновательная часть игры началась с конкурса «Физическая подготовка» на спортивной площадке Новоайдарского аграрного. Этап состоял из выполнения двух упражнений: подтягивание на перекладине и сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях.

Также участники соревнований посетили районный краеведческий музе, где ознакомились с уникальной коллекцией одежды «Народный костюм Новоайдарщины XIX - ХХ века».

После вечернего круга участники просмотрели художественный фильм «Круты 1918» и почтили память погибших героев минутой молчания.

Организаторами игры выступили Департамент образования и науки облгосадминистрации, Луганский областной центр детско-юношеского туризма и краеведения.