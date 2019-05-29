Луганская «Заря» получила нового главного тренера

Новым главным тренером луганской «Зари» стал Виктор Анатольевич Скрипник. Как сообщает пресс-служба футбольного клуба , контракт подписан сроком на три года.

Тренерская карьера Виктора Скрипника началась в немецком «Вердере». Сначала он руководил молодёжными командами бременцев, а затем, 25 октября 2014 года был представлен в качестве главного тренера «Вердера», который возглавлял до сентября 2016 года. Согласно авторитетному сайту transfermarkt.de, был признан лучшим тренером сезона 2014/15 в Бундеслиге.

До того как стать тренером, Виктор Скрипник играл за три клуба: «Металлург» (Запорожье), «Днепр» и немецкий «Вердер». Большую часть своей игровой карьеры нынешний наставник «Зари» провёл именно в «Вердере», играя в составе бременцев на протяжении восьми лет и был одним из лидеров команды. В составе «Вердера» стал чемпионом Бундеслиги и дважды обладателем Кубка Германии.

Затем, Виктор Анатольевич взял паузу, а с 2018-го года являлся главным тренером футбольного клуба «Рига». За это время ему удалось многое: выиграть чемпионат и кубок Латвии. Был признан лучшим тренером Латвии 2018-го года.

18 июля на стадионе «Славутич-Арена» состоится официальная пресс-конференция с участием главного тренера нашей команды и руководства клуба. О точном времени начала и деталях мероприятия мы сообщим дополнительно.