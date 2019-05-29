Как жителю оккупированных районов Луганской и Донецкой областей поступить в украинский ВУЗ

3 июня 2019 по всей Украине начали работу образовательные центры (ВЦ) «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» - вступительная кампания продлится до 27 сентября. Через центры жители временно оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы и Профтех по упрощенной процедуре - без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

Центры «Крым-Украина» открылись на базе 35 учреждений высшего образования в 8 регионах Украины: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и городе Киеве.

«Образовательные центры работают в Украине с 2016 года. За это время количество студентов, которые воспользовались процедурой упрощенного вступления, существенно увеличилось. К примеру в 2016 году таких абитуриентов было меньше 1 тыс., тогда как сейчас их уже почти 2 тыс. Важно, что, вступив через образовательный центр, жители Донбасса и Крыма смогут получить диплом, признаваемый в Украине и мире. В целом же мы заинтересованы в том, чтобы поступающие из Крыма и Донбасса учились в украинских вузах и учреждениях профобразования. И мы делаем все возможное, чтобы упростить условия для вступления таких абитуриентов. Надеемся, что в этом году количество таких абитуриентов будет еще больше», - отметил Юрий Рашкевич.

Центры «Донбасс-Украина» действуют на базе более 40 вузов - перемещенных из зоны ООС или тех, которые расположены на подконтрольной Украины территории Луганской и Донецкой областей. Это города, Бахмут, Винница, Днепр, Краматорск, Кременная, Кривой Рог, Константиновка, Покровск, Лиман, Лисичанск, Мариуполь, Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Славянск, Торецкое.

Подробный перечень центров с их адресами и другой контактной информации размещен на сайте МОН в разделе «Жителям Донбасса и Крыма».

Для упрощенного поступления в украинский вуз жителям Луганска и Донецка нужно:

обратиться в образовательный центр; подать заявление и заполнить образовательную декларацию; сдать 3 вступительных экзамена - украинский язык, историю Украины и профильный предмет (или творческий конкурс) получить в школе, закрепленной за ВЦ, временную справку, которую в течение трех месяцев надо заменить документом об образовании государственного образца.

Подробные инструкции >>>

«Мы подчеркиваем, что через образовательные центры можно поступить без результатов ЗНО, украинского паспорта и аттестата. Однако, если поступающий имеет украинский аттестат или сдавал ВНО, но по ряду причин хочет воспользоваться упрощенной процедурой вступления, то он может это сделать. То есть в образовательные центры можно обращаться как без результатов ЗНО и украинского аттестата, так и с ними», - отметила начальник главного управления высшего образования МОН Светлана Кретович.

Она подчеркнула, что поскольку безопасность поступающих является приоритетом, в приказах о зачислении их фамилии обязательно шифруются. В то же время вузы всегда пытаются создать для таких поступающих максимально комфортные условия и при необходимости обеспечивают общежитиями.

Центры будут работать до конца сентября, но чтобы гарантированно претендовать на бюджетные места, поступающим нужно подать документы в определенной даты.

Вступление в бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления)

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя:

Прием документов - до 12 ч. 19 июля

Вступительные экзамены - до 19 июля

Зачисление - до 15-ти часов. 22 июля

Для поступающих из Донбасса:

Прием документов - до 18 ч. 22 июля

Вступительные экзамены - до 25 июля

Зачисление - до 12 ч. 1 августа

Вступление в бюджет на младшего специалиста на базе 11 классов

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя:

Прием документов - до 18 ч. 29 июля

Вступительные экзамены - до 28 июля

Зачисление - до 12 ч. 4 августа

Для поступающих из Донбасса:

Прием документов - до 18 ч. 29 июля

Вступительные экзамены - до 28 июля

Зачисление - до 12 ч. 6 августа

Вступление в бюджет на младшего специалиста на базе 9 классов

Для абитуриентов из Крыма и Севастополя:

Прием документов - до 18 ч. 13 июля

Вступительные экзамены - до 21 июля

Зачисление - до 18 ч. 29 июля

Для поступающих из Донбасса:

Прием документов - до 18 ч. 13 июля

Вступительные экзамены - до 21 июля

Зачисление - до 18 ч. 29 июля

Однако даже если поступающие жители неподконтрольных территорий не успеют подать документы летом, то они могут до 26 сентября поступить на контракт и сразу после зачисления написать заявление о переводе на бюджет. В предыдущие годы большинство поступающих из Крыма и Донбасса воспользовались этой процедурой и получили места за счет бюджета.

Для получения информации о работе образовательных центров и процедуру зачисления на бюджет каждый абитуриент может обратиться на «горячую линию» Фонда «Открытая политика».

Номера «горячих линий» Фонда «Открытая политика» для абитуриентов Луганска, Донецка и Крыма: