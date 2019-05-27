В Конгрессе зарегистрирован законопроект о предоставлении Украине статуса главного военно-политического союзника США

В Палате представителей Конгресса США представлен проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальности целостности Украины, расширение оборонной помощи и предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США. Об этом говорится в заявлении, распространенном 31 мая Посольством США в Украине.

Проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности" направлен на усиление обороноспособности государства, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам. Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

Законопроект предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период от момента вступления документа в силу до вступления нашего государства в Североатлантический альянс. Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.

В проекте говорится, что политика США должна включать поддержку:

суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также евроатлантической и европейской интеграции нашего государства;

права народа Украины свободно определять свое будущее и принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и политики безопасности, в том числе относительно взаимоотношений с другими странами и международными организациями без вмешательства, запугивания или давления со стороны других стран;

права Украины на защиту от российской агрессии путем предоставления ей помощи со стороны США;

дальнейшего утверждения демократических ценностей в Украине, в том числе путем укрепления верховенства права, усиления прозрачности и ответственности в государственном секторе, а также борьбы с коррупцией.

Кроме этого, политика США должна быть направлена на:

неприятие любых территориальных изменений Украина, совершенных силовым способом, в том числе путем незаконного вторжения РФ в Крыму и Донбассе и оккупации этих территорий;

осуждения продолжающегося задержания российской стороной 24-х членов экипажей судов украинских ВМС, захваченных вблизи Керченского пролива;

настойчивое побуждение РФ к полной имплементации Минских договоренностей, поддержки развертывания на Донбассе международных механизмов безопасности, обеспечения безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Соавторами законопроекта выступили руководители Комитета по иностранным делам, конгрессмен-демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, а также председатель и сопредседатель Подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среды данного Комитета, демократ Вилиам Китинг и республиканец Адам Кинзингер.