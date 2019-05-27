В Луганской области 62 ребенка-сироты в течение 2018 получили собственное жилье

Из общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Луганской имеют жилье в праве пользования 755 детей, имеют жилье на праве собственности 138 детей, не имеют собственного жилья - 566 детей. Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОВГА.

Сейчас на квартирном учете в Луганской области находится 111 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также 258 человек из их числа.

В течение 2018 года за счет местных и государственного бюджетов обеспечены жильем 62 ребенка за счет субвенции из государственного бюджета.

Всего в 2018 году Луганской области были выделены средства на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот в объеме 15 миллионов 472 тыс. гривень.

Согласно Порядку и условиям предоставления в 2018 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в области приобретено 5 жилых домов, 50 квартир и 1 детский дом семейного типа для обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и лиц из их числа.

Большая часть жилых объектов приобретена в собственность.