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В Станице Луганской зреет огуречно-ягодный бунт - видео

Сегодня, 12:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Станице Луганской зреет огуречно-ягодный бунт - видеоВ последнее время на КПВВ "Станица Луганская" обострилась ситуация с пересечением линии разграничения жителями Станицы, которые собственноручно выращивают овощи и плодово-ягодную продукцию на собственных приусадебных участках. Об этом сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация на своей странице в Фейсбук.

В результате географического расположения Станицы, единственным рынком сбыта такой продукции уже в течение многих десятилетий остается город Луганск. При отсутствии промышленных предприятий в районе, для жителей всего района выращивание и реализация продукции из собственных приусадебных участков, является единственным источником дохода.

Но, уже несколько лет подряд, они либо с большими препятствиями, либо совсем не могут перемещать свою продукцию через КПВВ. Виной тому действующие законы и другие регуляторные акты, а также формальное отношение сотрудников КПВВ именно к гражданам с такой продукцией. Возмущение таких граждан вызывает еще и тот факт, что те, кто перемещают через КПВВ пищевые продукты, произведенные на предприятиях промышленным способом, не имеют препятствий.

Ежегодно, во время созревания урожая, в Станично-Луганскую райгосадминистрацию, как в государственный орган, обращаются жители, которые сталкиваются с такой проблемой. Но дело в том, что райгосадминистрация не имеет полномочий вмешиваться в деятельность КПВВ. Согласно закону, райгосадминистрация не может организовывать очередность пересечения, увеличивать, уменьшать количество работников КПВВ, вносить изменения в работу КПВВ, то есть КПВВ "Станица Луганская" не является объектом управления Станично-Луганской райгосадминистрации.

С другой стороны - райгосадминистрация не может стоять в стороне когда нарушаются права граждан.

Как сообщили в райадминистрации, было направлено обращение в различные государственные органы с просьбой обратить внимание на проблему жителей Станично-Луганского района, которые без помощи государства, самостоятельно создают рабочие места, обеспечивая себя доходом.

В течение нескольких лет райгосадминистрация предлагает внести изменения в законодательство Украины, в частности в приказ №39 "Об утверждении Перечня и объемов товаров, разрешенных для перемещения в/из гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения" Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины для учета потребностей жителей прифронтовых территорий.

Недавно, председатель Станично-Луганской райгосадминистрации в очередной раз обратился к руководителям подразделений, обеспечивающих работу КПВВ, к руководству облгосадминистрации и в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, чтобы обратить внимание на проблемы жителей Станично-Луганского района, которые собственноручно выращивают овощи и плодово-ягодную продукцию на собственных приусадебных участках. В свою очередь облгосадминистрация обратилась письмом в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, в подразделения, которые обеспечивают работу КПВВ с предложением о внесении изменений в законодательство для решения потребностей жителей прифронтовых территорий.


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