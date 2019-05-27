С 1 июня все КПВВ в Луганской и Донецкой областях переходят на летний график

В Луганской и Донецкой областях с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил переходят на летний график работы.

Пропуск граждан и автотранспорта на контрольно-проверочных пунктах будет осуществляться ежедневно с 06.00 до 20.00.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущей эпохой. В общем через КПВВ последовало 36,8 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.