Луганская «Заря» завершила чемпионат Украины 2018-2019 на пятом месте

Сегодня, 30 мая футбольный клуб «Мариуполь» обыграл луганскую «Зарю» в матче заключительного 32-го тура Украинской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.

По итогам матча «Мариуполь» занял 4 место в турнирной таблице, а луганская команда — 5 место.

Оба клуба сыграют в квалификационных раундах Лиги Европы сезона 2019-2020. «Мариуполь» начнет выступление с третьего квалификационного раунда еврокубка, «Заря» — со второго.

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб о матче против «Мариуполя»:

- Что тут комментировать? Мы проиграли 4-е место. Две команды будут участвовать в отборе к Лиге Европы, но мы начнем на две недели раньше. Обидно проигрывать такие матчи. Но это футбол. Я устал уже в этом чемпионате поздравлять своих коллег. Столько мы проиграли поединков, в которых не должны были проигрывать. Дай Бог, чтобы все плохое осталось в этом чемпионате. Нужно сделать правильные выводы и двигаться вперед. Жизнь продолжается. Самое главное – не вешать голову и думать о лучшем.