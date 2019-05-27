Миссия ОБСЕ в Украине получит нового руководителя

Новым Главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине станет турецкий дипломат, экс-посол Турции в ООН Яшар Халит Чевик. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

Сегодня, 30 мая, в Вене прошла прощальная церемония для Главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана.

Во время церемонии присутствующие председатель ООН, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер вручили Апакану награды — золотую медаль словацкого МИД и медаль ОБСЕ.

На неофициальном заседании Постоянного совета ОБСЕ Апакан заявил о том, что многое еще предстоит сделать для урегулирования конфликта на востоке Украины: «Я прибыл в Украину, когда улицы вокруг Майдана были еще свидетельством недавних событий. Я покидаю страну в надежде, что устойчивое прекращение огня скоро станет реальностью».