Луганская область - худшая в Украине по социально-экономическому развитию

По результатам обнародованного Минрегионом мониторинга социально-экономического развития регионов за 2018 года, лучшие показатели в Киеве, Харьковской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областей. Самые низкие показатели имеют Николаевская, Одесская, Черниговская, Донецкая и Луганская области. Об этом сообщил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Луганская область занимает последние позиции практически по всем основным метрикам исследования.

Рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов было основан в 2015 году. На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6-ти направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях. Такая оценка - элемент новой системы мониторинга реализации государственной региональной политики и определения динамики изменений. Показатели рейтинга - индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях.

С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте Минрегиона .