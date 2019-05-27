В оккупированном Крыму российские силовики задержали правозащитницу Лутфие Зудиеву. Об этом сообщил журналист Осман Пашаев.

"До сегодняшнего дня оккупанты не задерживали женщин. Сегодня перестали играться в путинское джентльменство. Задержали Лутфие Зудиеву. Правозащитницу. Возможно, её знают не все. Но именно благодаря Лутфие мы тут на материке в любое время можем узнать, кого задержали, кого увезли, где содержат.

Лутфие на связи 24 часа в сутки уже 5 лет. Лутфие обеспечила связь между адвокатами 24-х моряков и журналистами во время "судов" в Симферополе в первые дни после захвата украинских военных.

Лутфие - глаза и сердце свободного Крыма на оккупированном полуострове. Я надеюсь, коллеги, сегодня, первой новостью на всех каналах в Украине будет задержание Лутфие, которой грозит арест" - пишет Осман Пашаев на своей странице в Фейсбук .