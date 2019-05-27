» » В оккупированном Крыму российские силовики задержали правозащитницу

В оккупированном Крыму российские силовики задержали правозащитницу

Сегодня, 15:26 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном Крыму российские силовики задержали правозащитницуВ оккупированном Крыму российские силовики задержали правозащитницу Лутфие Зудиеву. Об этом сообщил журналист Осман Пашаев.

"До сегодняшнего дня оккупанты не задерживали женщин. Сегодня перестали играться в путинское джентльменство. Задержали Лутфие Зудиеву. Правозащитницу. Возможно, её знают не все. Но именно благодаря Лутфие мы тут на материке в любое время можем узнать, кого задержали, кого увезли, где содержат. 

Лутфие на связи 24 часа в сутки уже 5 лет. Лутфие обеспечила связь между адвокатами 24-х моряков и журналистами во время "судов" в Симферополе в первые дни после захвата украинских военных. 

Лутфие - глаза и сердце свободного Крыма на оккупированном полуострове. Я надеюсь, коллеги, сегодня, первой новостью на всех каналах в Украине будет задержание Лутфие, которой грозит арест" - пишет Осман Пашаев на своей странице в Фейсбук.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:26

В оккупированном Крыму российские силовики задержали правозащитницу

Сегодня, 15:14

В оккупированном Луганске террористы будут штрафовать жителей за ночные прогулки

Сегодня, 14:44

Зеленский просит отправить в отставку Климкина, Полторака и Грицака. Луценко следующий

Сегодня, 13:36

Верховная Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку

Сегодня, 13:32

Переговоры о ситуации в Донбассе могут возобновиться не раньше осени

Сегодня, 12:58

В украинской армии больше не будет прапорщиков

Сегодня, 12:40

Российские боевики сосредотачивают артиллерию и ГРАДы на Донецком и Луганском направлениях

Сегодня, 12:04

В Украине Верховный суд подтвердил запрет на посещение садиков невакцинированными детьми

Сегодня, 11:33

В Луганской области ожидается жара до 33 градусов

Сегодня, 11:20

В Луганской области налоговые милиционеры конфисковали у контрабандистов саженцы на миллион гривень

Сегодня, 11:06

Киевстар проверят из-за жалоб на услугу переноса номера к другим операторам

Сегодня, 10:18

В Луганской области школы получили развивающие наборы LEGO Play Box для первокласников

Новости Украины:

Сегодня, 12:00

В Киеве во время получения 12 000 долларов взятки задержали двух сотрудников ГФС

Сегодня, 10:34

В Ровно разбился военный вертолет - 4 члена экипажа погибли

Вчера, 21:36

США: Россия нарушила многолетний мораторий на ядерные испытания

Вчера, 14:42

В Днепропетровской области микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком

Вчера, 11:41

В Запорожской области СБУ объявила особый режим

Вчера, 10:38

На шахте во Львовской области при обрушении породы погиб шахтер и еще один пропал

Вчера, 09:35

Украина накопила в хранилищах 11,1 млрд кубометров газа

27-05-2019, 18:17

31 мая Труханову предъявят измененное обвинение в одесском суде

27-05-2019, 16:50

В Черновцах задержали пограничного инспектора на взятке в 1500 долларов

27-05-2019, 14:50

На одесских предпринимателей решили повесить огромные штрафы?

27-05-2019, 13:20

В Одессе бунтуют заключенные исправительной колонии №51

27-05-2019, 11:35

В Киевской синагоге ищут бомбу - эвакуированы прихожане

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 