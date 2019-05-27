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В оккупированном Луганске террористы будут штрафовать жителей за ночные прогулки

Сегодня, 15:14 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики «ЛНР» собираются штрафовать тех, кто, по их мнению, нарушил комендантский час и озвучили суммы штрафов, которые будут зависеть от того, насколько долго человек задержался на улице. Альтернатива – общественные работы. Что в свою очередь под собой подразумевает — уборку дворов «ЛНРовской элиты», засыпание дыр в асфальте щебнем во время дождя, прокладку водопроводных и газовых коммуникаций в зимнее время года и прочие радости «банановой республики». Об этом пишут местные жители в группе Фейсбук.

За нарушение требований режима комендантского часа на один час и более предусмотрен штраф в размере от 500 до 2 тыс. руб. (от 204 до 816 грн по курсу местного банка на 24.05.2019) или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов. За это же нарушение «должностных лиц» штрафуют на сумму от 2 до 5 тыс. руб. (от 816 до 2041 грн) или также применяют к ним обязательные работы на срок от 20 до 40 часов.

А вот за нарушение режима комендантского часа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на 30 минут и более в «ЛНР» карается штрафом в размере от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. (от 816 до 2041 грн) или обязательными работами на срок от 20 до 100 часов, или арестом на срок до 15 суток. За это же нарушение «должностных лиц» штрафуют на сумму от 5 до 10 тыс. руб. (от 2041 грн до 4082 грн) или применяют к ним обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или арест на срок до 15 суток.


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