Переговоры о ситуации в Донбассе могут возобновиться не раньше осени

Четырехсторонние переговоры в "нормандском формате" с участием Украины, Германии, Франции и России о ситуации в Донбассе могут возобновиться не раньше осени.

Сейчас Украина фактически вошла в ситуацию политической турбулентности. Отсутствие действенного правительства, действующего парламента ставит очень много сомнений относительно того, что любые решения могут быть выполнены и реализованы. Такое мнение в четверг, 30 мая, высказал заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Она, в частности, подчеркнула, что такие переговоры возможны когда будет действительно сформировано правительство и будет работать парламент, и когда все институты сбалансируются и начнут нормально функционировать.