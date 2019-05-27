В украинской армии больше не будет прапорщиков

В украинской армии больше не будет прапорщиковСегодня, 12:58
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий изменение и введения новых армейских и корабельных воинских званий. Об этом сообщает Громадське.UA.
Проект № 10181 со второй попытки поддержал 231 депутат.
Документ предусматривает отмену званий прапорщика, старшего прапорщика и введение новых - рекрут, штаб-сержант, отметила одна из его инициаторов Ирина Геращенко. Это соответствует шкале НАТО.
Цель документа - повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненных.