В украинской армии больше не будет прапорщиков

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий изменение и введения новых армейских и корабельных воинских званий. Об этом сообщает Громадське.UA.

Проект № 10181 со второй попытки поддержал 231 депутат.

Документ предусматривает отмену званий прапорщика, старшего прапорщика и введение новых - рекрут, штаб-сержант, отметила одна из его инициаторов Ирина Геращенко. Это соответствует шкале НАТО.

Цель документа - повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненных.