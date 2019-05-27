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В Украине Верховный суд подтвердил запрет на посещение садиков невакцинированными детьми

Сегодня, 12:04 citynews.net.ua | Напечатать

Верховный Суд запретил ребенку, который не имеет необходимых профилактических прививок, посещать дошкольное учебное заведение. Соответствующее решение принял Верховный Суд 12 мая, передает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Согласно постановлению суда, кассационная жалоба матери невакцинированного ребенка, которая отстаивала право на образование своего ребенка при непрохождении им обязательных для посещения детского коллектива профилактических прививок, остается без удовлетворения.

Как говорится в материалах дела, в 2017 году учебно-воспитательный комплекс "Дошкольное учебное заведение - общеобразовательное учебное заведение I степени, гимназия" подал кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, который предоставил возможность ребенку посещать учебное заведение. Жалоба учебного заведения была удовлетворена, решение суда первой инстанции отменено, а суд принял новое решение, которым в удовлетворении иска матери отказано.

Решение суда апелляционной инстанции мотивировано тем, что право на дошкольное образование законодатель связывает с обязанностью прохождения профилактических прививок, которые гарантируют безопасность как самому ребенку, так и окружающим его лицам, а потому выводы суда первой инстанции о неправомерности действий заведующей дошкольного учебного заведения "Дошкольное учебное заведение - общеобразовательное учебное заведение I степени, гимназия" являются необоснованными, противоречащими закону.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что в действиях ответчика не усматривается вина, поскольку они основываются на законе.

Справка медицинского центра "Силицея", показывает, что сын истица здоров, детский сад посещать может, в контакте с инфекционными больными не был, но не может заменять заключение врачебно-консультативной комиссии при учреждении здравоохранения о возможности посещения дошкольного учебного заведения детьми, родители которых отказываются от прививок. Ребенок истца не лишен права на образование, поскольку он может его получить, а реализация этого права требует определенных действий.


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