В Луганской области ожидается жара до 33 градусов

В Луганске и Северодонецке 31 мая ожидается сильная жара - температура воздуха составит до +33 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха ожидается самой высокой на юге и востоке Украины, а также в Днепре и районах области - +26 +32 градуса.

В Луганске прогнозируют до +33 градусов тепла в тени. В Северодонецке - до +32 градусов. На остальной территории Украины температура составит до +25 +30 градусов, на западе до +18 +23 градуса.

В Киеве 31-го мая ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха составит +24 +25 градусов.