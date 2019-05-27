В Луганской области налоговые милиционеры конфисковали у контрабандистов саженцы на миллион гривень

В Главном управлении ДФС в Луганской области сообщили, что по результатам рассмотрения в Троицком районном суде Луганской области административных материалов применена конфискация непосредственных предметов правонарушения, а именно более 28 тыс. штук саженцев плодовых деревьев стоимостью более миллиона гривень, и наложен на нарушителя штраф в размере 34 тыс. грн.

Как сообщили в пресс-службе ДФС в Луганской области, в феврале этого года сотрудники оперативного управления ГУ ДФС в Луганской области совместно с пограничниками в рамках проведения операции «Рубеж-2019» задержали 28,6 тыс. штук саженцев плодовых деревьев ориентировочной стоимостью более миллиона гривень. Этот груз был обнаружен при осмотре автомобиля марки ГАЗ в непосредственной близости от линии государственной границы Украины с Российской Федерацией. Непосредственное перемещение через линию государственной границы осуществляли граждане РФ через заснеженное сельскохозяйственное поле с помощью снегоходов, которые при появлении сотрудников правоохранительных органов, скрылись на указанных транспортных средствах на территорию России.

Доказательства, собранные и приобщены правоохранителями в указанных материалах суд признал достаточными, чтобы признать нарушителя виновным в нарушении порядка осуществления хозяйственной деятельности и попытке пересечения государственной границы вне таможенного контроля, а также привлечь последнего к предусмотренной законом ответственности.