Киевстар проверят из-за жалоб на услугу переноса номера к другим операторам

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулироване в сфере связи и информатизации, с 29 мая по 11 июня проведет проверку оператора мобильной связи "Киевстар" в связи с тем, что компания не отпускает абонентов в рамках услуги по переносу абонентского номера.

Об этом сказала заведующая сектора по обеспечению деятельности председателя НКРСИ Богдана Пивень агентству "Интерфакс-Украина".

"На заседании было принято решение провести проверки оператора "Киевстар" в связи с жалобами граждан", - сказала Пивень.

Предметом проверки, по ее словам, является соблюдение мобильным оператором законодательства, а также стандартов при предоставлении телекоммуникационных услуг.

Пивень добавила, что в целом регулятор получил 11 жалоб на оператора "Киевстар".