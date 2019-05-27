В Луганской области бюджет Троицкой ОТГ увеличился до 124 млн гривень

В Луганской области Троицкая ОТГ объединяет 39 населенных пунктов. В 2018-2019 году громаде удалось воплотить в жизнь самые необходимые общине изменения: восстановить благоустройство и инфраструктуру, обустроить улицы. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Бюджет Троицкой громады в 2018 году составил составил 97 млн ​​гривень, а в 2019 - увеличился до 124 млн гривень. Большую часть поступлений составляет налог на прибыль, который поступает в бюджет от двух предприятий: Agro Capital и Троицкого маслопрессового завода.

Троицкую объединенную территориальную громаду создали в апреле 2017 года. В ее состав вошли поселок Троицкое и 38 сел. Здесь проживает более 14000 человек. Председатель Троицкой ОТГ Демид Палагна является председателем поселкового совета Троицкого с 2010 года.