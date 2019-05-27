В Украине доллар подорожал на 28 копеек

В Украине доллар подорожал на 28 копеекСегодня, 09:39
30 мая Нацбанк Украины снизил курс гривни по отношению к основным валютам. В результате курс гривни к доллару снизился на 28 копеек, евро - на 21.
На 30 мая Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:
- 26,68 грн за 1 доллар США;
- 29,77 грн за 1 евро;
Падение курса гривни продолжается уже несколько дней. Вчера, 29 мая, гривня подешевела на 14 копеек по отношению к доллару.
На 29 мая Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
- 26,40 грн за 1 доллар США;
- 29,55 грн за 1 евро;