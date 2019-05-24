В районе Попасной найдено тело пропавшего 27 мая сапера

Пресс-центр ООС сообщил о том, что тело пропавшего сапера из 54 ОМБР найдено поисковой группой.

Сегодня около 15.00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата, который 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду диверсионно-разведывательной группы противника.

Тело погибшего солдата в настоящее время находится на временно оккупированной территории. Передача тела представителям ВС Украины планируется 31 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Счастье".