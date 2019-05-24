Садовый готов объявить войну Авакову?

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что проинформировал главу МВД Арсена Авакова о сегодняшнем нападении на городскую ратушу, а также заявил, что если полиция не отреагирует, то защищать город от "бандитов" будут "добровольцы". Об этом Садовый написал в Facebook.

"Если бандитов не останавливать, они наглеют", - написал мэр.

Он сообщил, что обращался к руководителю полиции Львовской области Валерию Середе после нападения на сотрудников мэрии.

"Я предупреждал главного полицейского области, что за анонсированными пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город", - написал Садовый.

Он утверждает, что со стороны Середы не было никакой реакции.

"Сегодня в Киеве общался с руководителем МВД Арсеном Аваковым и руководством полиции. Они осведомлены, что происходит в городе. Ожидаю конкретных действий", - отметил мэр Львова.

"Если и после этого реакции не будет, сделаю вывод, что полиции в области нет, и дело защиты города от бандитов - это исключительно наше внутреннее дело. Мы справимся, как сделали это в 2014, когда Львов после "ночи гнева" в течение двух недель обороняли исключительно добровольцы", - подытожил Садовый.

Также он опубликовал видео нападения, снятое внутри здания.

Сегодня представители ряда националистических организаций, в числе которых Национальный корпус и Сокіл, выломали дверь в городскую ратушу Львова и ворвались внутрь.