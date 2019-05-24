Как изменить место голосования на досрочных выборах в Верховную Раду

Как изменить место голосования на досрочных выборах в Верховную РадуСегодня, 16:31
Перед выборами в Верховную Раду место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.
Как сообщает ГО ОПОРА, особенность парламентских выборов состоит в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам.
Оба бюллетеня - и по мажоритарному кандидата, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах «родного» округа.
Как изменить место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду:
- До 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей
- Иметь при себе паспорт (в том числе и вынужденным переселенцам)
- Написать заявление, где указать участок где планируете голосовать и причини изменения места голосования
- Получить свидетельство про изменение места голосования
Никаких подтверждающих документов на смену участка для голосования не потребуется - на заседании от 29 мая 2019 года ЦИК внесла изменения в свое постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ.