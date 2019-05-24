Как изменить место голосования на досрочных выборах в Верховную Раду

Перед выборами в Верховную Раду место голосования можно изменить, как и перед президентскими. Процедуру можно пройти до 15 июля включительно.

Как сообщает ГО ОПОРА , особенность парламентских выборов состоит в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам.

Оба бюллетеня - и по мажоритарному кандидата, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах «родного» округа.

Как изменить место голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду:

До 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей Иметь при себе паспорт (в том числе и вынужденным переселенцам) Написать заявление, где указать участок где планируете голосовать и причини изменения места голосования Получить свидетельство про изменение места голосования

Никаких подтверждающих документов на смену участка для голосования не потребуется - на заседании от 29 мая 2019 года ЦИК внесла изменения в свое постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ.