Первый Зеленского будет в институты ЕС и НАТО в Брюсселе

4-5 июня состоится рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Запланированы встречи Главы государства с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными должностными лицами европейских и евроатлантических структур.

Президент Украины проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями с лидерами институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.