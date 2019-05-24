В Луганской области жители просят у Зеленского капремонт трассы Северодонецк-Счастье

На сайте электронных петиций официального интернет-представительства президента Украины зарегистрировано обращение с просьбой выделить средства на капитальный ремонт дороги Северодонецк-Счастье.

Жительница области просит выделить из госбюджета средства по причине критического состояния дорожного покрытия и, как следствие, повышенной аварийности.

Текст петиции:

Звертаюсь з проханням сприяти виділенню коштів з ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ на ремонт автомобільної дороги державного значення Сєвєродонецьк-Щастя.

Капітальний ремонт дороги не проводився багато років. Стан дорожнього покриття на цьому відрізку дороги знаходиться в критичному стані з непроїзними участками та не підлягає ямковому ремонту.

Такий стан дороги ставить під загрозу людське життя та здоров"я, збільшуючи кількість дорожньо-транспортних пригод.

Поддержать обращение о ремонте автодороги Северодонецк-Счастье можно на официальном сайте петиций после регистрации.