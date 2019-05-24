В Луганской области жители просят у Зеленского капремонт трассы Северодонецк-Счастье

В Луганской области жители просят у Зеленского капремонт трассы Северодонецк-СчастьеСегодня, 13:22
На сайте электронных петиций официального интернет-представительства президента Украины зарегистрировано обращение с просьбой выделить средства на капитальный ремонт дороги Северодонецк-Счастье.
Жительница области просит выделить из госбюджета средства по причине критического состояния дорожного покрытия и, как следствие, повышенной аварийности.
Текст петиции:
Звертаюсь з проханням сприяти виділенню коштів з ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ на ремонт автомобільної дороги державного значення Сєвєродонецьк-Щастя.
Капітальний ремонт дороги не проводився багато років. Стан дорожнього покриття на цьому відрізку дороги знаходиться в критичному стані з непроїзними участками та не підлягає ямковому ремонту.
Такий стан дороги ставить під загрозу людське життя та здоров"я, збільшуючи кількість дорожньо-транспортних пригод.
Поддержать обращение о ремонте автодороги Северодонецк-Счастье можно на официальном сайте петиций после регистрации.