12 июня Рубежное может остаться без водоснабжения

Луганское энергетическое объединение предупредило жителей Рубежного (Луганская область) о возможном отключении водоканала от поставок электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба ЛЭО.

По словам энергетиков, задолженность коммунального предприятия составляет более 15 миллионов гривень. При этом в апреле было оплачено около 220 тысяч гривень.

Так;е в ЛЭО сообщили, что государство заставляет предприятие обесточивать всех должников, чтобы полностью взыскать с них задолженность и расплатиться с государственным предприятием - монополистом "Энергорынок".

Долги потребителей на подконтрольной Луганщине составляют более 800 млн грн и постоянно растут.

Наибольшие долги у коммунальщиков - больше, чем полмиллиарда гривен.