В Украине просят ввести ответственность за преступления против человечности

Харьковская правозащитная группа обратилась с заявлением к депутатам Верховной Рады в котором просит ввести в Криминальный кодекс ответственность за преступления против человечности.

В это трудно поверить, но на пятом году войны с Россией в Уголовном кодексе не предусмотрена ответственность за преступления против человечности, а положения о военных преступлений не в полной мере соответствуют требованиям международного права. Это стало одной из причин, почему за все эти годы в Украине суд вынес только один приговор за военные преступления.

Правительственный законопроект №9438 вносит изменения в Уголовный кодекс Украины и предоставляет возможность национальным органам следствия и суда для эффективного уголовного преследования людей, совершивших основные преступления по международному праву.

Его принятие ждут десятки тысяч людей, которые стали жертвами российской вооруженной агрессии. Именно по этому закону Украины судить представителей незаконных вооруженных формирований, которые удерживают и пытают людей в подвалах на оккупированных территориях. Именно по этому закону Украины имеет привлечь к ответственности виновных в грубых нарушениях международного права, произошли во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, уничтожение автобуса под Волновахой тому подобное.

Промедление с принятием этого закона уже приводит к необратимым последствиям. Только международные преступления не имеют срока давности, поэтому правильная квалификация этих действий сегодня даст возможность привлечь ответственных в будущем даже по прохождение десятков лет. Более того, только осужденные за международные преступления не подлежат амнистии, как этого требует Россия в рамках Минского процесса.

Обращаемся к главам всех фракций и к каждому народному депутату отдельно. Вынесите законопроект 9438 на рассмотрение 30 мая. Примите закон, который ждут десятки тысяч людей, прошедших через подвалы. Просим каждого народного депутата стать их голосом.