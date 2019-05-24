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Конституционный суд рассмотрит законность роспуска Верховной Рады в июне

Сегодня, 09:37 citynews.net.ua | Напечатать

Конституционный суд планирует рассмотреть конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента в первой декаде июня. Об этом сообщили УНН источники в КСУ.

Кроме того, источники сообщили УНН, что фактически 2/3 судей сегодня придерживаются мнения, что данный указ Президента не соответствует норме Конституции. Однако, как отметил источник, это их частное мнение, а не позиция суда. 

 

Напомним, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначения внеочередных выборов.

Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.


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