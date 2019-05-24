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Российские террористы атаковали ВСУ в районе Попасной - пропал военный

Вчера, 23:59 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 28 мая, в Донбассе в бою с диверсионно-разведывательной группой гибридной армии РФ пропал без вести боец 54-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает в Facebook 54 ОМБР.

Военные пишут, что бой завязался в районе Попасной, когда во время проведения проверки минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из подразделений части группу саперов атаковала ДРГ боевиков.

Сообщается, что в ходе боя саперы уничтожили двух боевиков и одного ранили.

Отмечается, что для поддержки своей ДРГ враг применил запрещенное минскими договоренностями оружие. Также В 54 ОМБР сообщают, что пропавшего бойца продолжают искать, но пока безуспешно.


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