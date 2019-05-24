Зеленский вернул гражданство Саакашвили

Президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

Соответствующий указ №329/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положения об утрате Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в указе.

В документе отмечается, что своим указом Зеленский также позволяет принять в гражданство Украины лиц, составляющих государственный интерес для страны