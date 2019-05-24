Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем СНБО Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Указ о назначении опубликован сегодня, 28 мая на сайте главы государства.

Данилюк считает, что СНБО - это орган, который должен решать стратегические вопросы не только в сфере безопасности и обороны, но и в экономической сфере, в частности, сфере энергетики.

22 мая замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский решил назначить Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны. "Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.