72 нардепа забыли упомянуть про 8,5 миллиардов гривень в своих декларациях

По результатам полных проверок деклараций, проведенных в 2017 - 2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 миллиарда гривень. О выявленных нарушениях сообщается на официальном сайте Национального агентства .

Сейчас Национальное агентство завершило полную проверку 110 деклараций, поданных 72 народными депутатами Украины.

Из них в 77 декларациях народных депутатов выявлены недостоверные сведения на общую сумму около 8,5 миллиарда гривень.

Национальное агентство составило и направило в Национальный антикоррупционного бюро для осуществления досудебного расследования 23 вывода об обнаружении признаков уголовных преступлений: декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (статья 366-1 УК) и незаконного обогащения (до признании неконституционным статьи 368 -2 УК).

По имеющейся информации, 10 обоснованных выводов Назка по выявленным признакам уголовных преступлений в действиях народных депутатов: Сергея Дунаева, Дениса Дзензерский, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука НАБУ приобщили к материалам соответствующих уголовных производств.

По сообщению НАБУ материалы Национального агентства по недостоверных сведений в декларации Людмилы Денисовой стали основанием для Национального антикоррупционного бюро начать досудебное расследование. Также на основании обоснованных выводов по недостоверным сведениям в декларациях Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу.

Кроме того, по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлено и направлено в суд 4 протокола об административных правонарушениях по части четвертой статьи 172-6 КУоАП.

Еще в 49 декларациях народных депутатов установлены недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность.