Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию Интербанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ликвидировал ПАО КБ Интербанк.

Как сообщили в пресс-службе Фонда, 24 мая 2019 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации прекращения ПАО КБ Интербанк как юридического лица. Соответственно, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

В ФГВФЛ отмечают, что согласно статье 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" требования кредиторов к банку, которые не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными.

Полномочия ФГВФЛ как ликвидатора Интербанка прекращены.