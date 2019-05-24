В оккупированном Луганске забытый в магазине рюкзак приняли за бомбу

27 мая в центре Луганска, из магазина «Золотой ключик» были срочно выведены все посетители и персонал. Причиной стал забытый кем-то из покупателей обычный рюкзак, который приняли за бомбу.

Как сообщают в МЧС оккупационных властей, охранником супермаркета «Золотой ключик» был обнаружен подозрительный рюкзак.

Оперативно вывели всех людей из помещения и вызвали полицию.

В 18.02 после обследования рюкзака сотрудниками МВД взрывоопасных веществ не обнаружено.