27 мая российские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки росийские террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Как сообщили в пресс-центре Объединенных сил, по состоянию на 7:00 28 мая российские боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции ОС возле населенного пункта Березово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты трижды обстреляли украинские позиции: возле н.п. Николаевка Вторая - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенного пункта Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле населенного пункта Майорск - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным разведки Объединенных сил, 27 мая 4 оккупанта были ранены.

"С начала текущих суток враг один раз из минометов калибра 120 мм обстрелял наши позиции возле города Марьинка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.