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В Ровно полиция запугала 16-летнюю девушку выразившую протест Зеленскому

Сегодня, 20:23 citynews.net.ua | Напечатать

25 мая в Ровно полиция задержала 16-летнюю девушку и парня вышедших на пикет против политики и кадровых назначений Зеленского.

Во время пикета (для проведения которого в Украине не нужно никаких разрешений от властей) 16-летняя девушка Даша Коцюруба и 20-летний Роман Филюк держали плакаты с надписями "Импичмент президенту" и "Сказав. Порушив. Пішов".

Как сообщила Даша, через 40 минут к ним подошел работник полиции и начал рассказывать что-то о незаконности их протеста и забрал обоих в отделение полиции. В отделении полиции майор Паламарчук Анна Александровна решила напугать девушку тем, что она будет осуждена за свержение конституционного строя и жаловалась, что из-за упрямства девушки она не сможет пойти с ребенком туда, куда раньше планировала.

При этом полицейские, не оформляя протокол задержания девушки, физически препятствовали ее выходу из здания.

Полную историю угроз и давления на подростка можно прочитать у нее на странице в Фейсбук.

История получила продолжение - на официальной странице президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он в курсе произошедшего инцидента.

"З’ясував ситуацію щодо нібито затримання хлопця та дівчини, які влаштували проти мене протест у Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. В поліції проведуть службову перевірку.

Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся".

И тут же получил ответ от Даши Коцюрубы, которая обвинила его во лжи:

"Я - та затримана дівчина. І це - відверта брехня! Затримання було, було жорстоке поводження зі мною,і це все є на аудіозаписі!!! Пост президента - брехня! Я дуже розчарована і пригнічена такою реакцією" - прокоментувала Даша.

Одновременно сторонники Зеленского в Фейсбук уже начали настоящую травлю девушки в комментариях, цепляясь к ее внешности и возрасту.

В полиции Ровно считают что действовали правильно и права граждан Украины не нарушали:

«Полицейские Ровенского отдела полиции действовали в рамках возложенных на них законодательством обязанностей, - сообщил начальник ГУНП в Ровенской области Валерий Самчук. - Полиция области уважает мнение общественности и считает, что для недопущения конфликтных ситуаций с жителями города, которые имеют другую гражданскую позицию, целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой в соблюдении требований законодательства при проведении подобных акций. Окончательная правовая оценка указанному факту и действиям полицейских будет предоставлена ​​по результатам комплексной служебной проверки».

По словам полицейских. местная рокуратура также не нашла нарушений при проверке админпротоколов.



Теги: Зеленский, Ровно, протест, дети

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