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В ОРДЛО ведут проверку боеспособности войск боевиков

Сегодня, 18:48 citynews.net.ua | Напечатать

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса командование незаконных вооруженных формирований проводит проверку реального состояния боеспособности своих войск, а также подразделений «силовых структур».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации начало комплексную проверку по определению реального состояния боеспособности НВФ.

«В частности, под видом контроля подготовки подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации к летнему периоду обучения комиссиями Генерального штаба и Южного военного округа ВС РФ осуществляется всестороннее изучение состояния российско-оккупационных войск в интересах планирования их применения по назначению», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что особенностью указанной проверки является то, что члены комиссий также проверяют отдельные подразделения «республиканских силовых структур».


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