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В Луганской области за убийство жены мужчина получил 7,5 лет тюрьмы

Сегодня, 17:23 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине к 7,5 годам тюрьмы приговорили мужчину, который убил свою жену.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Северодонецкой местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по факту причинения ранее судимым местным жителем тяжкого телесного повреждения, которое повлекло смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

«Во время судебного заседания установлено, что в июне 2018 года обвиняемый во время ссоры с женой на почве внезапно возникших неприязненных отношений причинил ей деревянным предметом тяжкие телесные повреждения. От полученных многочисленных травм женщина скончалась в больнице», – рассказали в прокуратуре.

По результатам судебного рассмотрения мужчина признан виновным и приговорен к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы.


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