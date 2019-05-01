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В Новопскове школьные линейки будут проводить по-новому

Сегодня, 15:23 citynews.net.ua | Напечатать

Школьные линейки в Новопсковской объединенной территориальной громаде будут проходить без чиновников и депутатов. Об этом говорится в сообщении сельсовета в Facebook.

"Сегодня единогласно депутаты поддержали соответствующую электронную петицию от Молодежного совета Новопсковской ОТГ", - сказано в сообщении.

"Согласен. Без представителей райсовета, РГА, поселкового совета. Только работники школы", - комментируют решение пользователи соцсети.


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