Боевики укрепляют позиции на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации наращивают огневые и оборонительные позиции в районе населенного пункта Петровское на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединённых сил со ссылкой на данные украинской стороны Совместного центра по контролю и координации.

В частности, в Петровском, которое неподконтрольно украинскому правительству, выявлено продолжение траншеи, которая простиралась на 20 метров с востока на запад на участке разведения.

"Также зафиксировано продолжение двух траншей за пределами участка разведения, где одна траншея простиралась на 45, а вторая - на 75 метров. Все фортификационные укрепления, за оценкой и данными наблюдения СММ ОБСЕ, принадлежат вооруженным формированиям Российской Федерации и оборудуются с целью сокращения расстояния между передовыми позициями оккупантов и Вооруженных сил Украины", - отмечает СЦКК.