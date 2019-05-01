В оккупированной Кадиевке сгорела казарма боевиков. Погибли 12 человек

В оккупированной Кадиевке на днях сгорела казарма участников незаконных вооруженных формирований.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«Несколько дней назад в городе Стаханов Луганской области произошел камнепад с неба. Причем так получилось, что все камни падали исключительно по военной казарме. Сразу после того, как камни достигли цели, произошел сильный пожар. Сгорело 12 человек», – написал он.

По его словам, 23 мая на Максимовском городском кладбище в Кадиевке похоронили 8 человек из этих погибших. «Все погорельцы 1-го батальона 6 полка ["ЛНР"]», – отметил Мысягин.