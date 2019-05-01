Сегодня началась избирательная кампания в Верховную Раду

Сегодня, 24 мая, в Украине начинается избирательный процесс досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.

Согласно законодательству, избирательная парламентская кампания начинается на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.

Указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении выборов в парламент на 21 июля был опубликован в правительственной газете «Урядовий кур’єр» 23 мая.