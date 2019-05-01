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На Луганщине в ВНО по украинскому языку и литературе приняли участие 5536 человек

Сегодня, 10:57 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине в ВНО по украинскому языку и литературе приняли участие 5536 человек. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоялось 23 мая. Этот предмет является обязательным для государственной итоговой аттестации для выпускников учреждений общего среднего образования 2019 года. Также государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и литературе сдают учащиеся (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического), высшего образования», – сообщили в пресс-службе.

В этом году в Луганской области для участия в тестировании зарегистрировались 5726 человек.

«На пункты проведения тестирования явились 5536 соискателей образования (96,7% от общего количества зарегистрированных участников ВНО). Те, кто по объективным причинам не явился на тестирование, смогут принять участие в дополнительной сессии», – отметили в пресс-службе.

Пункты ВНО работали в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Старобельске, Попасной, Сватово, Беловодске и Новоайдаре, а также в Широком Станично-Луганского района.

«Для проведения ВНО по украинскому языку и литературе были привлечены 946 педагогических работников. Для пяти участников, нарушивших правила проведения ВНО, процедура тестирования была приостановлена из-за обнаружения у них мобильных телефонов», – сообщили в пресс-службе.


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