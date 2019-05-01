В Северодонецке легковушка без водителя сбила ребенка

В Северодонецке вчера, 22 мая, произошли сразу два ДТП, в которых пострадали дети

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Луганской области.

"В 8:00 утра 33-летний мужчина сообщил, что во дворе дома по ул. Гагарина его транспортное средство самовольно завелось, двинулось с места и сбило ученика третьего класса. Мальчика с полученными телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении .

Кроме того, в 17:30, на перекрестке ул. Новикова и пр. Центральный, 52-летний водитель "ВАЗ-2107" не пропустил на пешеходном переходе 12-летнего парня и сбил его

Сейчас пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.