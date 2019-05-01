Полторак рассказал, как бойцы ВСУ попали в плен

Украинские военнослужащие, которые в среду, 22 мая, попали в плен боевиков на Донбассе, направлялись в штаб бригады.

Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак в эфире «112 Украина».

«Группа военнослужащих выехала утром для проведения сверки и для получения имущества. Потеряли ориентацию на местности и, к сожалению, попали в плен. На место выехал и работает командующий объединенных сил генерал Сырский для того, чтобы разобраться на месте», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в районе Новотроицкого Донецкой области боевики захватили грузовик, в котором находились восемь украинских военных.