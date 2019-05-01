Полторак о пропавших 8 бойцах ВСУ: Мы сейчас выясняем обстоятельства

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал пленение боевиками "ДНР" украинских бойцов недалеко от Новотроицкого. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Мы сейчас выясняем обстоятельства. Единственное, что известно - утром они выехали в штаб бригады для проведения сверки во главе со старшиной. Обстоятельства, как это произошло, я буду понимать после приезда в министерство", - сказал Полторак.

Тем временем боевики "ДНР" со своей стороны подтвердили захват бойцов ООС, назвав из "диверсионно-разведывательной группой".